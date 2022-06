La chiamata su TikTok, poi coltellate, furti e maxi rissa: baby gang scatenate a Peschiera del Garda (video)

Si è trasformato in una maxi rissa, con tanto di intervento anti sommossa della celere, il raduno del 2 giugno di centinaia di giovani arrivati da tutto il Nord a Peschiera del Garda, tramite una convocazione su TikTok. A far scoppiare la scintilla, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un tentativo di furto, uno dei tanti che si sono verificati in una giornata caratterizzata da vandalismi contro automobili e strutture commerciali, aggressività verso le famiglie presenti in spiaggia e musica a tutto volume.

Una sorta di rave diurno convocato tramite social

I fatti si sono verificati nel tratto di spiaggia libera tra il lido Campanello e il lido Pioppi, una zona solitamente frequentata da un turismo molto tranquillo. Il 2 giugno, invece, un’orda di circa 2500 ragazzi è calata sulla zona, convocata tramite social e attirata da una sorta di rave diurno a ritmo di musica trap. La rissa sarebbe scoppiata dopo che un ragazzo ha provato a rubare un portafogli, ricavandone in cambio una coltellata, che ha richiamato l’attenzione di altri giovani, diventando il pretesto per la maxi rissa.

L’intervento della polizia in tenuta anti sommossa

Così, in un clima di sgomento generale da parte degli altri bagnanti, molti dei quali costretti a cercare rifugio nei locali della zona, qualcuno ha chiamato la polizia, che è arrivata con una trentina di agenti in tenuta anti sommossa per sedare i tafferugli.

Nelle baby gang «molti di seconda generazione»

La questura di Verona ha parlato di «una rissa scoppiata tra alcune bande di giovani». L’emittente antagonista Radio Onda d’Urto, rivendicando che in spiaggia c’era una sua «volontaria», arrivata insieme a un gruppo di amici, ha lamentato che «decine e decine di ragazzi e ragazze, molti di seconda generazione sono stati schedati». Tra i capi d’imputazione per i fermati ci sono lesioni personali, rissa aggravata, danneggiamento e furto, mentre proseguono le attività d’indagine per risalire all’identità dei partecipanti alla rissa.

I video sui social: «Oh, rega, chi vince i neri o i blu»

A testimonianza di quanto avvenuto, però, ci sono anche numerosi video, che stanno circolando sui social, molti dei quali rilanciati dal profilo “Welcome to favelas”. Oltre alla carica della polizia, che in un filmato è accompagnata dalla voce scomposta di un ragazzo che dice «Oh, raga, chi vince i blu o i neri», in alcuni si vedono i giovani dare l’assalto al trenino per turisti, arrampicandosi fino al tetto per prenderlo a manate, in altri li si vede saltare e ballare sui tettucci delle auto, in altri ancora attraversare i binari della locale stazione dei treni. Insomma, una situazione totalmente fuori controllo.