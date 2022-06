India, estratto vivo il bambino di 11 anni intrappolato in un pozzo per oltre cento ore (video)

L’India ha seguito con apprensione il drammatico caso e alla fine ha accolto con sollievo la notizia del salvataggio, dopo 5 giorni, del bambino di 11 anni rimasto imprigionato in un pozzo nello stato del Chhattisgarh per oltre 100 ore.

Rahul Sahu, questo il nome del ragazzo, è stato finalmente estratto, e immediatamente trasferito in ospedale, “in buone condizioni“, dal pozzo artesiano in cui era scivolato, nel cortile dietro casa.

Alla complessa operazione di recupero hanno preso parte quasi 500 persone, tra operatori dell’esercito e della National Disaster Response Force (NDRF), la Protezione Civile Indiana.

Il bambino, che è sordomuto, era stato tenuto sotto controllo minuto per minuto e aiutato a respirare grazie a sofisticate tecnologie, tra cui una telecamera e una conduttura per l’ossigeno, che lo avevano raggiunto a 24 metri di profondità.