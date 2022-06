Il gruppo Campari ha acquistato Picon, aperitivo di punta francese: 119 milioni di euro

Il gruppo Campari ha acquistato Picon, un aperitivo di punta francese, per 119 milioni di euro dal leader mondiale degli alcolici Diageo, suo proprietario dal 1995. “Siamo andati da loro per preparare l’acquisizione un anno fa – dice Bob Kunze-Concewitz, amministratore delegato del gruppo -, il marchio era certamente un po’ assopito e polveroso, ma ha un grande potenziale e noi abbiamo il know-how per rilanciarlo e internazionalizzarlo”. Lo riferisce tra gli altri il quotidiano Le Figaro. Campari è famoso per aver conquistato il mondo con lo Spritz. L’anno scorso il marchio ha realizzato un fatturato di 435 milioni di euro, pari al 20% delle vendite del gruppo. Ciò offre buone prospettive all’amaro creato nel 1837 da Gaëtan Picon, il cui fatturato è stato di 21,5 milioni di euro l’anno scorso, di cui 17 in Francia (soprattutto nel Nord e nell’Est) e 4 in Belgio.

“Come Aperol e Campari, Picon è un aperitivo amaro a bassa gradazione alcolica (18°) da miscelare con un drink frizzante”, riassume il boss di Campari. Un Picon bière non è molto diverso da uno spritz. Ora spetta ai team del gruppo italiano trasformarlo in un “cocktail d’autore”.

Picon è la sesta acquisizione francese di Campari: dopo Grand Marnier, il cognac Bisquit, il rhum Trois-Rivières e lo champagne Lallier, il gruppo ha inoltre acquisito una filiale di distribuzione – Rothschild France Distribution – all’inizio del 2020. “La Francia è un mercato strategico, il quarto del gruppo, con il 5% del fatturato mondiale, e questa acquisizione aumenterà la nostra massa critica”, sottolinea Bob Kunze-Concewitz. (ITALPRESS).