Como, è morto il 17enne di origini marocchine che si era tuffato nel lago. Inutili le cure in ospedale

È morto il 17enne di origine marocchina che ieri si era tuffato nel Lago di Como. Il giovane, residente a Sedriano, comune dell’hinterland milanese, era giunto in ospedale nel pomeriggio. Poco dopo è avvenuto il decesso. La situazione è parsa subito molto grave. Il ragazzo era stato ricoverato in serata all’ospedale San’Anna dopo essere stato soccorso nelle acque del lago. Proprio di fronte al Tempio Voltiano. Il giovane, che avrebbe compiuto 18 anni nei prossimi giorni, è morto questa notte nonostante i tentativi disperati messi in atto dal personale sanitario. Il giovane si era tuffato con un amico. Ma, per ragioni ancora da chiarire, aveva iniziato ad annaspare. E a chiedere aiuto prima di scomparire sott’acqua. Il ragazzo arrivato da Tunisi, come riporta QuiComo,

Como, è morto il 17enne che si era tuffato nel lago