Cinema, “Jurassic World – il dominio” si preannuncia campione d’incassi. Le altre uscite 

"Jurassic World – Il dominio" si preannuncia come il campione d'incassi del lungo ponte festivo che comincia con la Festa della Repubblica. Dagli Usa arriva pure l'intrigante biografico "Wild nights with Emily Dickinson". Due sono le novità italiane della settimana: "Marcel!", che segna l'esordio alla regia di Jasmine Trinca, e il thriller "Black Parthenope". Completa le uscite nelle sale un altro thriller, ma di produzione francese, "La doppia vita di Madeleine Collins".

“Jurassic World – Il dominio”, col ritorno alla regia di Colin Trevorrow, è il sesto film della popolarissima serie, completando il trittico che si collega ai tre “Jurassic Park” avviati da Steven Spielberg. L’ispirazione è sempre tratta dai romanzi di Michael Crichton e riappaiono popolari volti del franchise come Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. Ovviamente tutta l’attesa è per i dinosauri che, non c’è da avere dubbi, sono scatenati e cattivissimi più che mai e per nulla disposti a cedere agli esseri umani il dominio del nostro pianeta.

“Wild nights with Emily Dickinson”, diretto da Madeleine Olnek, è una vivace e modernissima biografia della grande poetessa americana dell’Ottocento, interpretata con grande adesione da Molly Shannon. Viene ricostruita, con uno sguardo finalmente libero e non limitato dai moralismi convenzionali, la storia d’amore della scrittrice con la cognata (l’altrettanto brava Susan Ziegler), facendo rivivere in maniera palpitante lo spirito autentico dell’epistolario sentimentale che era stato emendato dagli eredi per nascondere che la destinataria era una donna.

Jasmine Trinca è una delle nostre attrici più apprezzate e ha deciso di passare dietro la macchina da presa dirigendo con intelligente delicatezza “Marcel!”. Si racconta con intensità di una figlia (la giovane debuttante Maayane Conti) che fa di tutto per farsi amare dalla madre (la sensibile Alba Rorhwacher) che invece riserva le maggiori attenzioni al cagnolino che la accompagna nelle esibizioni da artista di strada. Quando l’animale si allontana, diventa fondamentale ritrovarlo. E durante la ricerca emergono tutte le contraddizioni del mancato rapporto affettivo tra mamma e figlia.

Esordiente regista nel lungometraggio è anche il napoletano Alessandro Giglio che in “Black Parthenope” mostra un aspetto del tutto insolito ma assai affascinante della sua città. Tutto si svolge nel millenario e infinito reticolo sotterraneo napoletano, là dove sono nate leggende come quella del “monaciello”. E nel sottosuolo stanno lavorando alcuni professionisti impegnati a progettare un’area interrata di parcheggio. Ma qualcosa va storto e rimangono isolati laggiù, poi perdono anche i contatti tra loro. Diventa assai complicato orientarsi in quel labirinto e l’atmosfera si fa inquietante.

“La doppia vita di Madeleine Collins”, per la regia di Antoine Barraud, propone un intreccio di bugie che consentono alla protagonista, come anticipato dal titolo, di portare avanti una duplice esistenza con identità differenti. Infatti la donna (benissimo interpretata da Virginie Efira) ha un compagno e una bimba piccola in Svizzera, ma ha anche un partner e due figli in Francia. Alcune circostanze cominciano a far vacillare l’ardita doppiezza, finché diventa quasi impossibile portarla avanti. E non mancano i colpi di scena emotivi man mano che emergono le motivazioni di questo comportamento.

