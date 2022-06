Ciclismo, Greg Lemond ha la leucemia mieloide cronica: «Ma non sono in pericolo di vita»

Greg Lemond ha la leucemia ma la situazione non è grave. Ad annunciarlo è lo stesso ex corridore statunitense, 60 anni, vincitore del Tour de France nel 1986, 1989 e 1990. “Voglio comunicare che mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica – le parole di Lemond – Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato ed è un tipo di leucemia che non è pericolosa per la vita o debilitante”. L’ex corridore racconta che, dopo alcune settimane in cui aveva sofferto di stanchezza, si è sottoposto a controlli, fra cui alcuni esami del sangue. “Dopo una serie di test e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, ho ricevuto la mia diagnosi venerdì scorso. Nessuno vuole sentire la parola cancro ma bisogna riconoscere che ora è un gran sollievo sapere perchè mi sentivo male. Con i medici abbiamo optato per una terapia che inizierà nei prossimi giorni, dovrei sentirmi meglio fra qualche settimana e nel futuro a breve termine la mia vita cambierà solo un po’. Mi hanno detto che nel giro di pochi mesi dovrei essere in remissione. Le previsioni nel lungo termine sono molto favorevoli”. Lemond inizierà in settimana delle sedute di chemioterapia presso l’Università del Tennessee, sotto la supervisione di un’equipe medica della Clinica Mayo.

(ITALPRESS).