Caldo record, domani scatta il bollino rosso in 12 città. A Napoli e Roma si sfioreranno i 40°

Forte ondata di caldo in Italia. Domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. E’ quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le città ‘roventi’ aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessun città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso.

Bollino rosso, domani a Roma e Napoli 40 gradi

Nella Capitale è prevista una massima di 39 gradi domani e 34 dopodomani (con percepiti rispettivamente 38 e 37 gradi), mentre Napoli avrà domani 38 gradi (39 percepiti) e mercoledì 34 gradi (38 percepiti). Oggi, su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, Palermo e Perugia sono rosse e solo Genova e Torino gialle.

Lombardia soleggiata e molto calda oggi, con afa in pianura e massime tra i 32 e i 36 gradi. Il Nord Italia, infatti, è interessato da correnti sudoccidentali calde di origine Africana, a tratti più umide e instabili. Sono possibili isolati piovaschi sui rilievi dalla tarda mattinata; in serata possibili temporali sui rilievi di nordovest. Lo rende noto Arpa Lombardia nel suo bollettino.

Per domani sono possibili rovesci o temporali isolati sui rilievi già dalla mattina. Al pomeriggio sono probabili temporali diffusi su Prealpi e pianura, localmente di forte intensità, più isolati altrove. Per domani sono previste minime stazionarie e massime in lieve calo, tra i 30 e i 33 gradi, con temperature in calo in serata.

L’attenuazione di afa è solo momentanea, da giovedì il meteo sarà nuovamente stabile e prevalentemente soleggiato in pianura, con marcato disagio da calore. Sui rilievi nuvolosità più variabile con isolati piovaschi pomeridiani, localmente temporaleschi venerdì.