Bloccano il Gra alle 8 di mattina per l’ambiente. Automobilisti inferociti. Il video diventa subito virale

E’ un video che sta macinando migliaia di visualizzazioni quello in cui cinque attivisti ambientalisti bloccano il Grande Raccordo Anulare per protestare contro l’uso di gas e carbone. Si battono contro il surriscaldamento globale. Un tema sicuramente importante ma le modalità di protesta scelte hanno fatto imbufalire gli automobilisti. E’ forse un evoluzione del gretismo? Lei stava seduta e zitta con i cartelli in mano. Questi bloccano un’arteria fondamentale di una città come Roma. C’è da augurarsi che l’iniziativa non sia replicata.

Il blocco del traffico è avvenuto infatti alle 8.30 di mattina. Ora di punta. La rabbia degli automobilisti, dopo pochi minuti che sono stati sufficienti per mandare il traffico in tilt, è dunque esplosa: alcuni sono scesi dalle auto per spostare di peso i manifestanti dalla strada. Tutto si è concluso con l’arrivo della polizia stradale: anche gli agenti hanno sollevato di peso gli attivisti per liberare la carreggiata.

Sui social gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno poi diffuso un comunicato di scuse: “Capiamo anche la vostra rabbia e la vostra frustrazione, e questo è l’unico modo che abbiamo per far sentire la nostra – spiegano in diretta sulla loro pagina social Ultima Generazione -. Siamo stanch* di non essere ascoltat*, e che si faccia finta di nulla mentre le bombe di calore diventano sempre più frequenti e più forti, mentre i fiumi si prosciugano, mentre i campi faticano ad essere coltivati e i prezzi del cibo aumentano, diventando sempre di più merce per pochi”.

L’uso dell’asterisco fa già capire il tipo di mentalità che anima questi ambientalisti: cercano visibilità e l’hanno ottenuta. Creando disagio al prossimo. Anche se sulla loro pagina social, guarda caso, leggiamo solo commenti entusiasti della loro iniziativa. Strano che gli automobilisti bloccati sul Gra non abbiano reagito con applausi. Ma a conti fatti ci sembra la loro la reazione più naturale al blocco del traffico di cinque ragazzi.