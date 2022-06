Berlusconi scrive agli elettori genovesi: «Non sprecate una grande occasione»

(ITALPRESS) – “Vi chiedo domenica di non sprecare una grande occasione: quella di continuare l’esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centro-destra. Un modello civico di guida della città che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti”. È l’appello che Silvio Berlusconi ha rivolto in una lettera aperta ai genovesi in vista delle amministrative del 12 giugno. “Genova – scrive il fondatore di Forza Italia – è una bellissima città, capoluogo di una delle regioni più belle d’Italia, ma è prima di tutto una città di imprese, di commerci, di lavoro. Per questo mi è sempre stata particolarmente cara”.

Berlusconi pone l’accento su “opere indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centro-destra e rallentati quando non osteggiati dalla sinistra e dai Cinque Stelle”.

Poi l’appello a scegliere la lista di Forza Italia: “Significa porre al centro dell’attività del Comune di Genova l’impresa e la famiglia, alleggerendo il carico fiscale e la burocrazia, quindi significa essere ancora una volta dalla parte dei futuro, dei giovani”, “di chi è in difficoltà, gli anziani, chi non ce la fa a sopportare le conseguenze della pandemia, del caro bollette, dell’aumento dei prezzi. Potete essere orgogliosi del fatto che Genova è stata la prima città italiana ad istituire il garante per gli anziani”. L’ex premier conclude invitando ad “andare a votare e di non sprecare il vostro voto”, per il Comune “e naturalmente anche per i referendum per avere finalmente una giustizia che sia davvero dalla parte dei cittadini onesti”.