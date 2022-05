Ucraina, basta code per acquistare il francobollo con il soldato che fa il dito medio. Parte la vendita postale online

Un kit di gadget pro Ucraina acquistabile online. È l’ultima iniziativa benefica lanciata dal servizio postale di Kiev (Ukrposhta). Per sostenere la nazione in guerra contro la Russia. L’ormai noto francobollo con il soldato che fa il dito medio all’incrociatore russo ‘Moskva’, ma anche felpe e magliette con la stessa stampa in vendita online. Per raccogliere soldi da destinare in beneficenza alla popolazione. È l’ultimo escamotage del servizio postale ucraino.

La posta di Kiev mette in vendita online il kit con il francobollo

“Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay“. Così sui social il direttore generale del servizio postale ucraino, Igor Smelyansky. Spiegando che “da venerdì non ci saranno più code per acquistare il francobollo andato a ruba”. Soprattutto dopo l’affondamento del ‘Moskva’. Il kit è in vendita a 49,95 dollari, 5 dei quali saranno donati al fondo di beneficenza di Ukrposhta. Il kit contiene un foglio con i francobolli, una cartolina e una busta per lettere e si potrà acquistare anche dall’estero. “A breve – annuncia Smelyansky – saranno organizzate anche aste online per lotti con prodotti unici”. Già scorrendo sul web si trovano un’infinità di formule di acquisto, con prezzi variabili, del ‘fortunato’ francobollo. Che ritrare un soldato ucraino di spalle che con il dito medio manda a quel paese l’incrociatore russo. Due giorni fa a Kiev, davanti al quartier generale di Ukrposhta, le poste ucraine, oltre 500 persone si sono messe in fila per acquistare il nuovo francobollo patriottico.

Presto sul mercato una nuova chicca filatelica patriottica

Nei prossimi giorni gli ucraini troveranno sul mercato un altro francobollo patriottico. Si chiama ‘Buonasera, veniamo dall’Ucraina’. Il 35% degli ucraini lo ha preferito rispetto ad altre proposte. Votandolo in un sondaggio fatto da Ukrposhta, sui social e su Diia, applicazione che riunisce carte d’identità, passaporti, licenze, registri di vaccinazione, registrazioni, assicurazioni, rimborsi sanitari, prestazioni sociali. Ancora non è stato svelato che cosa raffigurerà il nuovo francobollo.