Truppo: a Palazzo Marino FdI ha fatto una battaglia vincente contro la fiera dell’utero in affitto

Riccardo Truppo, capogruppo di FdI al Comune di Milano, in questa intervista osserva che l’appuntamento della conferenza programmatica di FdI è una tappa importante della politica nazionale “che non è abituata a questa profondità di pensiero”. Truppo ha anche sottolineato che esponenti della società civile hanno voluto dare il loro contributo alla convention di FdI: un apporto di idee che farà parte delle proposte di governo della destra. Ha poi parlato dell’attività del gruppo a Palazzo Marino ricordando la battaglia contro la fiera dell’utero in affitto che avrebbe dovuto tenersi a Milano.