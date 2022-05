Tapiro d’oro a Sgarbi per la rissa con Mughini: «Ho pensato di dargli un pugno ma poi…»

ROMA (ITALPRESS) – Per festeggiare il suo 70esimo compleanno, Valerio Staffelli ha regalato a Vittorio Sgarbi un mega Tapiro d’oro. Motivazione: per l’ormai famosa rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. “Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subìto. Quindi possiamo condividerlo con Mughini”, ha dichiarato Sgarbi all’inviato del Tg satirico che lo ha intercettato a Boretto (Reggio Emilia) per dargli un Tapiro d’oro molto più grande e pesante del solito, proprio per evitare che il critico d’arte potesse sollevarlo da terra e scaraventarglielo in testa, come accaduto durante la famigerata consegna del 2002. Il neo settantenne ha poi confessato: “Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo”.

(ITALPRESS).