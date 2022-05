Sondaggio per Mentana: FdI primo partito, cresce sfiora il 23%. Tiene il Pd, male M5S e FI

Non si arresta la marcia di Fratelli d’Italia nei sondaggi. Il partito di Giorgia Meloni cresce ancora, anche il Pd sale ma resta a un punto e sei, la Lega è stabile e il M5S cala. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto se si andasse oggi alle elezioni, come mostrato ieri sera da Enrico Mentana, con il consueto appuntamento del lunedì sera. FdI si consolida come primo partito d’Italia anche rispetto alla scorsa settimana.

Sondaggio della Sette, FdI si consolida come primo partito

Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Il Pd passa dal 21% al 21,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini si conferma al 15,6%. Il M5S cede lo 0,2% e ora vale il 12,6%. Passo indietro anche per Forza Italia, che passa dall’8% al 7,6%. Giù anche Azione-Più Europa, dal 5,3 al 5,2%. Italia Viva di Matteo Renzi passa dal 2,4% al 2,5%, mentre i Verdi rimangono al 2,4% con Mdp Articolo 1 e Italexit.