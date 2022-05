Roscani: «Essere giovani di destra significa non voltarsi mai dall’altra parte di fronte alle sfide»

Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale: «Le giovani generazioni italiane sono state tradite dai governi della sinistra e dalla loro spocchia. Un dato su tutti, l’emigrazione giovanile, 250mila under 35 che hanno abbandonato l’Italia negli ultimi cinque anni. È come se avessimo azzerato la città di Verona. Oggi essere giovani di destra significa non voltarsi mai dall’altra parte di fronte alle sfide del proprio tempo, avere i piedi ben piantati per terra, avere radici profonde, valori e lo sguardo proiettato verso il futuro».