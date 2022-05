Rizzetto: “La libertà di crescere e di ‘conservare’ guardando al futuro. E’ la nostra sfida”

Walter Rizzetto definisce i concetti di crescita e libertà nell’intervista per il Secolo, termini-chiave della conferenza programmatica di FdI: “Crescita economica, crescita culturale, crescita del sistema scolastico. Che vada di pari passo -spiega- con la libertà di fare impresa. La libertà politica significa non dire solo ‘signorsì. Ma dire con lealtà – come fa FdI – le cose che non vanno, con idee e proposte”. Quanto al progetto conservatore, Rizzetto ha definito i contorni del programma: “Conservare guardando avanti. Avere radici sui valori con un occhio al futuro e ai giovani”.