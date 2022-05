Rampelli: la parola chiave del nostro progetto per l’Italia è indipendenza. A partire da economia e energia

La parola chiave del progetto per l’Italia di Fratelli d’Italia è indipendenza. Lo spiega Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che ha declinato le accezioni politiche del concetto di indipendenza nel suo intervento. E in questa intervista ribadisce: l’indipendenza è da riconquistare sul piano economico, troppi marchi del made in Italy sono finiti in mani straniere. “Fondamentale è poi il tema dell’indipendenza energetica, dobbiamo riprendere il gusto di utilizzare le nostre materie prime, lavorarle, produrle e esportarle. Nel sottosuolo italiano abbiamo tra i 120 e 200 mld di metri cubi di gas domestico. Inoltre il 75% del petrolio italiano si trova in Basilicata e un terzo di questo petrolio lo regaliamo ai francesi. Poi c’è il tema dell’indipendenza alimentare: noi dobbiamo poter coltivare ogni fazzoletto di terra in Italia e limitare il dirigismo europeo che rende impossibile la vita degli agricoltori italiani”.