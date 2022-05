Precipita dalla finestra a Roma: non ce l’ha fatta la sedicenne Laura. Era la figlia del nostro collega Federico Gennaccari

Non ce l’ha fatta Laura, la ragazza precipitata dalla finestra della sua abitazione a Roma, in zona Battistini. Si è spenta questa mattina al policlinico Gemelli dove era stata trasportata in codice rosso. I sanitari l’hanno sottoposta a numerose operazioni per tentare di salvarle la vita. Tutto invano. Non c’è stato nulla da fare. Laura aveva solo 16 anni. Ora è stata aperta un’inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia. Era una campionessa di canottaggio: si allenava al lago di Paola a Sabaudia. L’ultima medaglia l’aveva conquistata sabato scorso.

La notizia colpisce in modo profondo noi del Secolo, perché Laura era figlia di un nostro giornalista, Federico Gennaccari. Che ha lavorato per la nostra testata come corrispondente del gruppo Msi e poi An al Senato. Tutti noi colleghi preghiamo per Federico e per la sua famiglia in questo terribile momento e pensiamo a Laura come a un piccolo angelo volato in cielo troppo presto.

Federico non è solo un giornalista. E’ un instancabile operatore culturale, uno scrittore, un editore. Tutta la comunità umana della destra ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Tutti e tutte, oggi, siamo senza parole. Annichiliti da questa tragica notizia. E con la speranza che dal nostro cordoglio e dal nostro affetto Federico possa trarre forza per affrontare la tragedia.