Nepal, mistero ad alta quota: persi i contatti radio e le tracce radar di un aereo con 22 persone a bordo

Mistero in volo nel Nepal: si sono persi i contatti radio e le tracce radar di un aereo passeggeri con 22 persone a bordo, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. Il velivolo, impegnato in un volo interno da Pokhara a Jomsom, era diretto in una zona montuosa del Nepal. Ne danno notizia le autorità governative locali e la compagnia aerea, spiegando che l’aereo passeggeri della Tara Air era decollato dall’aeroporto di Pokhara alle 9.55 ore locali. E sarebbe dovuto atterrare a Jomsom alle 10.20. I contatti però, riferiscono le autorità locali, si sono persi pochi minuti dopo il decollo.

Da qualche giorno nella zona piove, ma i voli stanno operando comunque normalmente, spiegano polizia e compagnia aereo nel tentativo di ricostruire l’accaduto fin qui. «Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti», ha detto il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula. Potendo aggiungere solo un dettaglio generico al momento: gli aerei su quella rotta volano tra le montagne prima di atterrare in una valle. È un percorso popolare tra gli escursionisti stranieri che percorrono i sentieri di montagna. Come anche per i pellegrini indiani e nepalesi che visitano il venerato tempio di Muktinath.

Un percorso popolare. Una tratta battuta. Un volo di routine per l’aereo, un bimotore, che sembra svanito nel nulla a pochi minuti dal decollo. Un funzionario di polizia ha confermato che sono in corso le ricerche. Secondo quanto riferiscono i media locali, a bordo si troverebbero quattro cittadini indiani e tre cittadini giapponesi. Mentre i restanti passeggeri sarebbero tutti cittadini nepalesi. Secondo una testimonianza, l’aereo è stato visto nel cielo di Jomsom nel distretto di Mustang per poi dirigersi sul monte Dhaulagiri. Da quell’istante in poi, però, si sono persi i contatti e al momento anche le tracce.