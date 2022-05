Meloni ricorda Giorgio Almirante: “A 34 anni dalla morte, la destra italiana non dimentica” (video)

Giorgio Almirante ricordiamo un uomo coraggioso, onesto, rispettato e stimato dagli amici ma anche dai suoi avversari. Un grande politico che ha saputo trasmettere alle successive generazioni idee, valori, tradizioni e un infinito amore per la nostra Nazione. La Giorgia Meloni sui Social ricordando lo «A 34 anni dalla morte diricordiamo un uomo coraggioso, onesto, rispettato e stimato dagli amici ma anche dai suoi avversari. Un grande politico che ha saputo trasmettere alle successive generazioni idee, valori, tradizioni e un infinito amore per la nostra Nazione. La destra italiana non dimentica». Così la presidente di FdI,sui Social ricordando lo storico leader politico.

La storica intervista a Giovanni Minoli

Il miglior modo per ricordare Almirante, nell’epoca dei social, arriva da Youtube, dove è possibile ripescare questa intervista in due parti al Giovanni Minoli per la trasmissione Mixer, su Raidue. Il segretario del Msi fornisce alcune risposte emblematiche del suo stile. Asciutte, ironiche, profonde. Definisce Pinochet “un dittatore”, racconta della sua conversazione telefonica con Mussolini, del suo valore principale di riferimento: la libertà. Una intervista tutta da vedere, di clamorosa attualità, a quasi 40 anni dalla sua messa in onda.