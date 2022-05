Letta boccia il Pd dei selfie e dei TikTok e vede nero: “La destra può governare per 5 anni”

Letta ne ha anche per il Pd: “Se noi non ritorneremo ad essere il partito più votato dai giovani italiani non avremo nessun futuro. Per essere convincenti non bisogna solo farsi dei selfie o stare su TikTok: ai ragazzi dobbiamo dire con chiarezza che abbiamo capito qual è il problema del nostro Paese”, ovvero che “siamo il Paese europeo in cui si esce di casa a 31 anni” ed “è colpa soprattutto del fatto che il primo lavoro non è mai decente e non è mai pagato”. Da qui l’impegno del Pd “per abolire qualunque forma di tirocinio gratuito o stage non pagato”, ha proseguito Letta.