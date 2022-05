Latina, la rissa tra migranti finisce a coltellate: nordafricano aggredisce un coeatano e tenta la fuga

Violenza a Latina. Si trovavano tutti nel centro d’accoglienza straordinaria per cittadini stranieri, quando, all’improvviso, due ragazzi di 23 anni, africani, hanno iniziato a discutere senza alcun motivo evidente. Una lite degenerata presto in qualcosa di più grande. Tra le urla e gli insulti, uno dei due ha colpito violentemente il torace dell’altro, accoltellandolo. Increduli, i presenti hanno cercato di fermarlo, senza riuscirci. La Polizia è intervenuta successivamente per arrestare il nordafricano che ha accoltellato con un fendente al torace un coetaneo. Il diverbio era nato per futili motivi, ma la rissa è presto degenerata. L’uomo ferito, immediatamente soccorso, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti: non è in pericolo di vita, ma comunque versa in gravi condizioni.

Nordafricano accoltella un coetaneo dopo una rissa tra migranti

Gli agenti della Squadra volante hanno potuto raccogliere le testimonianze degli altri ospiti della struttura presenti al momento dell’aggressione. Che però non sono riusciti a fare piena luce sulle cause del gesto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva sorpreso il ragazzo africano mentre era intento a frugare nei propri effetti personali. Per questo lo aveva rimproverato, invitandolo ad allontanarsi. Sembrava finita lì. Invece, dopo essersi diretto al proprio alloggio aveva però raggiunto di nuovo il giovane. E, noncurante della presenza di altri ospiti della struttura, ha avuto un raptus improvviso, ha preso un coltello e ha colpito gravemente al petto l’uomo.

La fuga, poi l’arresto

Subito dopo ha tentato di allontanarsi riuscendo a disfarsi dell’arma utilizzata. Una fuga che però non è durata a lungo. L’allarme tempestivo dei presenti, ha permesso l’arrivo degli agenti della Squadra Volante che, prontamente, l’hanno bloccato. Raccolte le testimonianze e con l’aiuto della Polizia scientifica, gli agenti hanno potuto arrestare il ragazzo n flagranza di reato per tentato omicidio.