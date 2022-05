L’Aquila, un’auto precipitata in discesa con un bimbo dentro ha ucciso Tommaso nell’asilo

Si chiama Tommaso, travolto da un’auto parcheggiata in discesa forse da una mamma, un’auto che evidentemente non era bloccata col freno e mano ed è precipitata fino al giardino dell’asilo, nel quale, in quel momento, oggi pomeriggio, giocavano i piccoli alunsono stati ricoverati in ospedale. Un incidente incredibile, quello avvenuto alla scuola dell’infanzia 1° Maggio. A quanto si è appreso, all’interno dell’auto, parcheggiata in discesa, c’era un bimbo tra gli 8 e i 10 anni, las: potrebbe essere stato proprio lui a togliere per gioco o per casualità il freno di blocco, facendo scivolare la macchina lungo la discesa, per poi sfondare la recinzione e travolgere i bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni.