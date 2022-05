Guerra e sanzioni, l’Ungheria spacca l’Ue: metterà il veto all’embargo sul petrolio russo

Embargo sul petrolio russo: il no dell’Ungheria

Secondo Kovacs, l’Ue «sa esattamente che quello che sta proponendo va contro gli interessi ungheresi, va contro possibilità che sia fattibile e che se noi lo facciamo manderemo completamente in rovina l’economia ungherese». E poi ancora. «Non vediamo piani o garanzie su come possa essere gestita una transizione sulla base delle attuali proposte e su come possa essere garantita la sicurezza energetica dell’Ungheria»,

Kiev: «Chi si oppone è complice di Mosca»

Chi, tra i Paesi dell’Unione europea, si oppone all’embargo al petrolio e al gas russi è, di fatto, complice dei crimini commessi dalla Russia in Ucraina. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, dicendo che «ci troviamo davanti a una situazione assurda. La Ue sta sostenendo l’Ucraina con una mano, fornendo assistenza finanziaria, imponendo varie sanzioni alla Russia, mobilitando risorse per fornire armi all’Ucraina e allo stesso tempo continuando a pagare la Russia per il gas e il petrolio, alimentando così la sua macchina militare con miliardi di euro».

L’entrata in vigore posticipata di 6-8 mesi

Commentando le discussioni sul sesto pacchetto di sanzioni Ue, Kuleba ha detto che «ovviamente non siamo contenti che la sua entrata in vigore venga posticipata di 6-8 mesi, ma è meglio di niente». Inoltre, ha sottolineato, «se un Paese in Europa continua a opporsi all’embargo sul petrolio russo, ci saranno tutte le ragioni per dire che questo Paese è complice dei crimini che la Russia sta commettendo in territorio ucraino».