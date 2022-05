Giubilei: «Ora è necessario un conservatorismo fondato sulle nostre radici culturali»

L’intervista a Francesco Giubilei, editore e presidente di Azione futura della Fondazione Tatarella: «Il sovranismo è una corrente di pensiero nata negli ultimi anni in Italia e in Francia, tanto che in inglese non c’è una traduzione corretta. Invece il conservatorismo ha una forte tradizione di carattere storico, culturale e politico con radici secolari. Ora è necessario un nostro conservatorismo, un conservatorismo italiano, latino».