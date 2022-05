Giorgia Meloni a Catanzaro: “Noi più presentabili della sinistra”. Segui la diretta

Giorgia Meloni sta parlando a Catanzaro in un comizio a sostegno della candidata di FdI Wanda Farro. “Agli alleati del centrodestra dico “che la ‘conditio sine qua non’ per governare bene è rimanere nella propria metà campo. Voglio una proposta autenticamente di centrodestra. Non ci sto al racconto che in Italia per essere presentabile o sei di sinistra o vai a braccetto con la sinistra o governi con la sinistra. Siamo molto più presentabili noi della sinistra”. Questo un passaggio del suo intervento che ha infiammato il pubblico.