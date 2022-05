Francesca De André, le foto devastanti: pestata a sangue dall’ex: “Avevo vergogna, le mostro solo ora”

La De Andrè parla anche della paura di non essere creduta e invita le donne che si trovano a vivere in una simile situazione a non esitare a denunciare: “Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla paura di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita? Vi invito tutti a farvi un esame di coscienza. Io ho trovato il coraggio, ripeto, nonostante la paura, e non sarete certo voi a togliermelo”. Nipote nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano e di Carmen De Cespedes,la sua vicenda sta suscitando molto clamore e sdegno. “Sto ricevendo numerosi messaggi in queste ore. Ci sono quelli che mi insultano, ma per fortuna ci sono anche tante persone che mi appoggiano”, dice oggi al Corriere: “Ma soprattutto, ed è la cosa che più mi colpisce, ci sono tanti che raccontano una storia simile alla mia. Non solo donne, come dicevo, anche tanti uomini si aprono e confessano di vivere queste situazioni. Ho provato a capire che cosa immobilizza tante persone e spesso è la paura del giudizio, qualche volta non ci si sente abbastanza forti. Adesso però ho deciso di impegnarmi molto seriamente in questa battaglia”.

Dopo aver raccontato delle violenze subite, psicologiche e fisiche, perpetrate dall’uomo con cui aveva stretto una relazione, Francesca De André ha pubblicato sui social la foto che mostra il suo volto segnato da un occhio nero e una parte del volto tumefatta. Immagini terribili quelle che posta su Instagram e che accompagna con un accorto commento. Si tratta di una foto scattata in ospedale che testimonia le violenze subite. “Appena successo ho passato un periodo di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente”, racconta. “Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno – racconta Francesca sui social – circa un mese fa… Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. Adesso però non è più una vergogna ma il mio urlo al mondo: Nessuno si permetta di addossare colpe a chi è stata vittima di tali violenze”.

Francesca De André si trova attualmente in un residence a Milano, riopota Today.it. Lontana dall’uomo con cui aveva iniziato una relazione poco dopo la sua partecipazione al Grande Fratello; e che credeva potesse la persona giusta con cui costruire una famiglia. La storia, però, è degenerata in violenza fin da subito. Ma in lei era scattata l’idea comune a molte donne nella medesima situazione, di poterlo aiutare: “Io dentro di me dicevo a me stessa: ‘Va bene così, si calmerà, forse lo posso salvare o aiutare in questo modo’, subendo- racconta al Corriere- . Annullavo me stessa mentre ero sottoposta ad ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo. A volte riuscivo a fermarlo usando il cellulare per riprendere tutto e minacciando di denunciarlo. Ma le volte in cui ho vinto io sono state rare. Ho quasi sempre perso”.

L’ultima lite finita in codice rosso

Fino all’ultima lite. Determinante è stato l’intervento della vicina di casa che aveva sentito tutto e l’ha portata in casa sua dove ha chiamato carabinieri e ambulanza: “Non volevo denunciare ma questa volta la denuncia era d’ufficio perché colto in flagranza di reato. Poi lo hanno preso e io sono finita in codice rosso in ospedale”.