“Ero morto, ho visto la luce…”. Il marito dell’ex pornostar Eva Henger e il “miracolo” dopo l’incidente

Stanno meglio entrambi, sono fuori pericolo l’ex pornostar Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, uscito malissimo, e in fin di vita, con un arresto cardiaco, dal pauroso incidente nel quale la coppia è incorsa il 28 aprile scorso mentre erano in vacanza in Ungheria. Uno scontro frontale con un’altra macchina con a bordo un uomo di 70 anni e una donna di 68 dal quale Eva Henger e suo marito sono usciti on condizioni gravi, salvati dalla cintura di sicurezza. Chi ha rischiato di morire, il marito di Eva, ha poi rilasciato dichiarazioni interessanti, raccolte oggi da Barbara D’Urso, che ha mostrato anche la foto, pubblicata sul profilo Instagram della Henger, in cui compare la sua mano intrecciata a quella del compagno. I due, infatti, sono ora nello stesso ospedale, dopo essere stati inizialmente ricoverati in strutture diverse.

La testimonianza di Eva Henger e del marito Massimo

“Oggi ci hanno riunito finalmente – è il messaggio su Instagram di Eva Henger – per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose”.

I due sono intervenuti in collegamento anche a Pomeriggio 5, ospiti di Barbara D’Urso. “Mi sento malissimo, ho molto male ma piano piano, ci vorrà qualche mese. Piano piano tornerò a camminare”, ha detto Eva Henger. “Massimiliano era come morto, ogni persona reagisce diversamente al trauma, io non riuscivo a svenire nonostante le ferite gravi, lui invece ha perso conoscenza quasi subito”. E Massimiliano Caroletti ha aggiunto: “Io per 12 minuti non ero più cosciente, realmente ho visto una luce intensa”.