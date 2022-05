Edmondo Cirielli: «Fratelli d’Italia è un partito che cresce per la sua coerenza e per la sua azione»

«FdI è un partito che ha sia una storia di governo sia una classe dirigente che si assume sempre le sue responsabilità». Lo afferma Edmondo Cirielli, questore della Camera. «Questi anni di coerenza e di opposizione ci pongono nella condizione giusta di aspirare legittimamente a guidare il Paese. Il centrodestra come coalizione parlamentare non c’è da anni perché Lega e FI hanno dato via a governi che non sono stati d’emergenza ma che hanno fatto una politica ben lontana da quella nostra».