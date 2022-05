Di Ciommo: «Non si può governare se non si sfruttano le energie che la società civile esprime»

«Ho accolto con estremo favore l’invito che ho ricevuto». Lo afferma il professor Francesco Di Ciommo, dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, nell’intervista per il Secolo d’Italia. «Per un partito importante come Fratelli d’Italia, aprirsi alla società civile significa poter conoscere meglio il Paese e raccogliere le sue risorse migliori. Non si può pensare di governare se non si sfrutta al meglio tutta l’energia positiva che esprime la società civile. L’Italia si fonda principalmente sulle piccole e medie imprese che vengono apprezzate a livello mondiale e che hanno creato il Made in Italy. Oggi esprimono una grande qualità ma devono essere sostenute con riforme giuste».