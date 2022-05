Crimini di guerra, Vadim ai giudici di Kiev: ho ucciso quel ciclista perché ho obbedito agli ordini

A Kiev va in scena il processo per crimini di guerra al sergente-bambino Vadim Shishimarin, un russo di soli 21 anni. Ieri è comparso davanti ai giudici della Solomianskyi District Court di Kiev all’udienza preliminare. L’accusa è di avere infranto le leggi e i costumi di guerra.

“Era il 28 di febbraio – racconta il Corriere ricostruendo i fatti per i quali il sergente è sotto processo – la guerra era cominciata da quattro giorni. Vadim era al comando dell’Unità 32010, Quarta divisione carri della Guardia Kantemirovskaja, regione di Mosca. Lui e i suoi uomini erano nel villaggio di Chupakhiva, nell’Oblast di Sumy, quando l’Unità è finita sotto attacco. Per scappare lui ed altri quattro hanno rubato un’auto, e mentre uscivano dal villaggio sono incappati in quell’uomo: un signore di 62 anni in bicicletta che pedalava verso casa sua, ormai a pochi metri da lui. Stava parlando al telefonino, quel tizio. E loro hanno creduto che avvisasse qualche soldato ucraino della loro presenza. Questo ha raccontato Vadim. E ha giurato che ‘mi hanno dato l’ordine di sparare e non potevo rifiutarmi. Ho sparato dal finestrino con il mio kalashnikov’ “.

La procuratrice generale, Iryna Venediktova, ha fatto sapere nelle ultime ore che “sono 600 i sospetti autori di crimini di guerra già identificati, mentre è salito a 10.700 il numero dei casi ai quali si sta ancora lavorando per risalire ai responsabili”.