Coviello: «FdI è dove si sviluppano contenuti. Abbiamo tracciato le linee guida per il governo»

Il capogruppo di FdI in Regione Basilicata, Tommaso Coviello: «FdI è l’ambiente in cui poter sviluppare contenuti. Abbiamo tracciato le linee di quella che sarà l’attività del partito in Italia e, in un momento di crisi generalizzata, tanto geopolitica quanto economica, guardiamo al futuro e al governo del Paese, potendo dire la nostra in maniera in portante, forti della nostra coerenza».