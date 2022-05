“Colpita”. “Affondato”. Sui social Carfagna e De Luca litigano come due adolescenti

“Colpita…”. Dà questo titolo a un suo post il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Un post che ha tutta l’aria di essere una risposta al tweet del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Quest’ultima aveva pubblicato una foto di una confezione di Maalox simbolicamente inviata al governatore campano con il testo: “A volte può capitare che mentre tu fai ‘ammuina’ gli altri fanno i fatti, suvvia non te la prendere“. Carfagna contro replica: “tu già affondato“.

La querelle nasce dalla mancata partecipazione di De Luca alla seconda giornata del forum “Verso Sud”, organizzato dal Ministero per il Sud con The European House – Ambrosetti lo scorso fine settimana a Sorrento, al quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Mario Draghi e una decina di ministri, oltre ai leader dei principali partiti.

Nel programma della seconda giornata era previsto un dibattito tra i governatori delle Regioni del Sud, al quale però De Luca non ha preso parte. In mattinata De Luca, a margine di una conferenza stampa, aveva risposto a una domanda sulla sua mancata partecipazione parlando di “iniziative più di marchio Forza Italia che istituzionali”.

Una lite di livello adolescenziale, secondo Fratelli d’Italia. “Stupisce -commenta Carmela Rescigno, consigliere regionale campano di Fratelli d’Italia – il confronto tra il ministro del Sud Mara Carfagna e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a colpi di battute, post ironici e figurine. Due rappresentanti delle istituzioni, che dovrebbero lavorare pancia a terra per dare risposte a migliaia di famiglie e imprese del Sud stremate da guerra ed emergenza sanitaria, si divertono a battibeccare come adolescenti”.

“Nessuno dei due – aggiunge Rescigno – si preoccupa della vera emergenza: le periferie. Esistono quartieri in Campania e nel Sud trasformati in lager dove criminalità, povertà e dispersione scolastica dilagano. Ma per De Luca e Carfagna la priorità è litigare sui social. Quando hanno finito ci avvisino”.