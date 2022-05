Cade a pezzi il balcone di Palazzo Chigi dove Di Maio annunciò di aver abolito la povertà (video)

Cade a pezzi il balcone di Di Maio. Diventato celebre per l’esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primo governo Conte diede il via libera ai fondi per il reddito di cittadinanza con Di Maio che annunciava di “aver abolito la povertà”, il balcone dell’ingresso principale di Palazzo Chigi -affaccio su piazza Colonna- è stato messo in sicurezza a causa della caduta di calcinacci. Un grande telone bianco copre la struttura, da dove continuano a sventolare la bandiera italiana e quella europea.

Anche un allarme bomba vicino Palazzo Chigi

C’è stato anche un allarme bomba questa mattina in via della Colonna Antonina, a due passi da Palazzo Chigi. A far scattare l’allarme – attorno alle 8.30 – il ritrovamento di una valigia abbandonata. Subito si sono attivati gli artificieri, chiamati all’azione dalla vigilanza che presta opera attorno alla sede del governo. L’allarme è rientrato rapidamente, la valigia era vuota.