Botte da orbi tra cantanti a Milano, Francesco De Leo accusa Calcutta: “Mi ha dato un pugno in faccia” (video)

Francesco De Leo aggredito da Calcutta al termine dell’ultima serata del MiAmi Festival all’Idroscalo di Segrate. È quanto denuncia il cantante indie sul suo profilo Instagram. “Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose, però mi sembra giusto farlo sapere a tutti – premette De Leo – Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del MiAmi Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso. Ci sono diversi testimoni ed è giusto che voi sappiate quello che è accaduto”.

Chi è Francesco De Leo

Accusa ancora De Leo: “E’ una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica. La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io, ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso a una donna, una mia amica, cercando di farlo rinsavire dal suo raptus”.

Ma, secondo quanto riferisce ancora De Leo, Calcutta “anziché tranquillizzarsi ha addirittura minacciato di pestarla. Non ho parole… Spero ci sia una giustizia in questa storia. Mi dispiace anche dirlo pubblicamente, ma questi atteggiamenti vanno condannati”, conclude Francesco De Leo.

Chi è Calcutta

Il fattaccio sarebbe avvenuto nelle scorse ore nel backstage dell’evento che si è tenuto a Segrate. A quanto pare, Calcutta avrebbe piazzato in faccia a De Leo un pugno bello e buono, perlomeno stando al racconto dell’artista via social. Se la versione della storia di De Leo è piuttosto chiara, non lo è altrettanto quella di Calcutta. Il cantante, fra gli esponenti di spicco dell’indie attuale in Italia, non ha ancora voluto rispondere alle accuse. Conosciuto come uno degli esponenti più accreditati del cosiddetto genere “indie”, Edoardo D’Erme – in arte Calcutta ha scritto canzoni per Fedez, Elisa e Francesca Michielin. È uno dei cantautori italiani più originali, creativi e apprezzati degli ultimi anni. Da oggi un po’ meno: almeno da parte di De Leo e della sua amica.