Blanco palpeggiato, la ragazza se n’è vantata con gli amici. Ruggeri: toccavano anche me, non era una tragedia

La palpatina della fan al cantautore Blanco durante il concerto di Milano era una molestia? Lucia Dalgri, la giovane che ha filmato, e postato su TikTok, il video nel quale il cantante Blanco viene toccato nelle parti intime da una fan, dice di no. La giovane ha raccontato oggi a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, com’è andata questa vicenda che sta facendo molto discutere.

La ragazza della palpatina aveva circa 17 anni e se n’è vantata: “Gliel’ho toccato a Blanco”

“Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”. La ragazza racconta cosa è successo dopo: “Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei a un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno”. Lucia Dalgri spiega che la fan era “una ragazza della mia età con un top nero e avrà avuto circa 17 anni, l’ho vista alla fine del concerto”.

La ragazza che ha girato il video: Blanco se n’è accorto eccome

Poi Lucia posta il video su TikTok: “Non pensavo potesse diventare virale e non mi aspettavo tutto quello che è successo in seguito”. E aggiunge che secondo lei Blanco “se ne è accorto, non puoi non accorgertene se ti toccano così, e poi la ragazza gli ha toccato anche la pancia. A fine concerto ho sentito che questa ragazza diceva alle persone con cui era ‘glielo ho toccato a Blanco’”. Un gesto compiuto, secondo Lucia Dalgri, non “per molestarlo, anche se l’atto è certamente una molestia, quanto per ‘divertimento’, lo dico con molte virgolette, per un gioco, secondo me lo ha fatto senza pensare alle conseguenze”.

“Francamente – commenta Alba Parietti – a pensare a quello che succedeva sul palco con Jim Morrison e Mick Jagger a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 mi viene un po’ da ridere di fronte a questo gridare allo scandalo perché qualche fan ha palpeggiato Blanco mentre era immerso tra gli spettatori del suo concerto. Ogni gesto andrebbe circostanziato. Non mi pare che quanto accaduto possa essere paragonato al capoufficio che tocca la segretaria nel segreto delle stanze aziendali”.

Parietti: mi pare che ci sia in giro molto neobigottismo

“Fra l’altro – dice la Parietti in un’intervista all’Adnkronos – non mi pare che Blanco se ne sia neanche accorto. Ha commentato il concerto definendolo ‘un mare d’amore’. Il fenomeno delle groupies è sempre esistito. Dovremmo occuparci di cose più serie, di quando la violenza è nascosta e silenziosa. Qui mi pare più un fenomeno di ‘neobigottismo’, figlio di quel politicamente corretto applicato a tutto e a tutti i costi che sta diventando una condanna e che rischia di rendere tutte le esistenze ugualmente piatte. Leggendo i pezzi sul concerto di Blanco mi è venuta in mente una frase di ‘Bocca di Rosa’ di Fabrizio De André: ‘si sa che la gente da buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio’… Ecco: torniamo a vivere con un po’ di buon senso. A me quando non faranno più i complimenti, magari anche uno gridato per strada, dispiacerà. Con buona pace del catcalling!”.

Ruggeri e la foto delle fan che lo toccavano: non era certo una tragedia…

Nel dibattito si inserisce anche Enrico Ruggeri che posta una foto in cui viene toccato dalle sue fan durante un’esibizione e commenta: “Per me fatti come questo non furono una tragedia”. E anche questa uscita del cantautore milanese ha suscitato un vespaio di polemiche.