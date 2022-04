Vaccini, solo sei italiani su dieci favorevoli alla quarta dose. Così cambia la percezione della pandemia

La diffidenza verso la quarta dose di vaccino anti Covid sembra essere alta tra gli italiani. Oltre un quarto della popolazione, il 28%, non crede che sia necessaria. Non solo. Il 30% non si esprime su questo tema e non ha già preso una decisione. E quasi la metà degli italiani (49%) crede che Covid-19 sia oggi meno pericoloso del passato.

E’ quanto emerge dall’ultimo monitor sul comportamento degli italiani in tempo di pandemia, elaborato dall’EngageMinds Hub, il Centro di ricerca in Psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica di Cremona. “È preoccupante che oltre la metà degli italiani non risulti propensa a una ulteriore vaccinazione”, spiega Guendalina Graffigna, direttore EngageMinds Hub all’Adnkronos.

“Siccome non stiamo parlando di no vax, perché molti degli intervistati del nostro campione rappresentativo della popolazione italiana è vaccinato – commenta Graffigna – questi numeri mettono in mostra un’ampia sacca di esitanza vaccinale nel nostro Paese, indipendente dal fatto di aver in passato aderito alla campagna”.

Un fenomeno che “rischia di crescere nel tempo se non si sosterrà la motivazione alla vaccinazione con una campagna comunicativa adeguata. Anche perché solo il 38% degli italiani ritiene che i vantaggi della dose di richiamo ‘booster’ siano minori rispetto ai rischi. Si tratta di dati che devono far riflettere le istituzioni e i policy makers qualora si ampliasse la platea di cittadini da sottoporre al secondo booster vaccinale anti Covid-19, soprattutto in termini di comunicazione efficace”.

Dai dati risulta netto il cambio di percezione della pandemia. Quasi la metà degli italiani (49%) crede che Covid-19 sia oggi meno pericoloso del passato. Per un confronto, basta osservare che a settembre 2021 la pensava così solo il 37% e a marzo 2021 il 19%. Per contro, rimane elevata (43%) la percentuale di popolazione che ritiene i vaccini poco efficaci contro le varianti di Sars-Cov-2. Un mix di minor percezione del rischio e di scarsa fiducia nei vaccini pericoloso, secondo gli esperti, se si pensa che la vaccinazione è stata l’unico vero argine alla pandemia. E a temere in una inefficacia dei vaccini sulle varianti sono soprattutto le donne (46%); mentre la vedono diversamente gli over60, nei quali l’area di scettici si restringe al 36%.

Colpisce inoltre che nella percentuale dei più scettici sull’efficacia dei vaccini ci siano anche coloro che hanno contratto Covid-19: qui la percentuale sale di ben 11 punti percentuali rispetto alla media nazionale (54% vs 43%). I favorevoli alla quarta dose? Chi si sente a rischio e chi è schierato a sinistra. Propenso alla quarta dose si dice il 61% dei cittadini. Per costoro infatti, il booster può tutelare la salute. Una percentuale che, non sorprende, sale al 71% tra chi si sente ad elevato rischio di contagio. Così come è abbastanza prevedibile che scenda per chi ha scarsa fiducia nella ricerca scientifica (24%), nel sistema sanitario (37%) e nelle istituzioni (51%).

Ma anche il differente orientamento politico dei cittadini del campione rappresentativo della popolazione influisce sull’atteggiamento verso la quarta dose. Se infatti la ritiene utile il 78% degli elettori di centro-sinistra, si scende al 52% tra coloro che si dichiarano di centro-destra.