Utero in affitto, primo sì alla legge di FdI che lo rende reato universale. Meloni: passo importante

L’utero in affitto diventerà reato punibile in Italia anche se commesso all’estero. La Commissione Giustizia della Camera ha adottato infatti come testo base la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale.

“È un primo importante passo – commenta Giorgia Meloni – ottenuto grazie al lavoro e alla determinazione di FdI in Commissione, per arrivare alla modifica della legge 40 e all’introduzione di questa norma. Ringrazio tutti i deputati che hanno sostenuto la nostra proposta, in particolare i colleghi di centrodestra che su questo tema hanno dimostrato unità e compattezza. La maternità surrogata è una pratica che trasforma la vita in una merce e umilia la dignità delle donne: siamo stati i primi a sostenerlo in Parlamento e siamo felici che oggi questa sia diventata una battaglia condivisa anche da altre forze politiche”.

La decisione della Commissione è una vittoria della linea con cui la destra intende affrontare la questione. A votare come FdI sono stati Forza Italia, Lega e Coraggio Italia. Contro hanno votato invece M5s e Pd. Si tratta dunque di una votazione che ha anche un significato politico: ricompatta il centrodestra e divide la maggioranza. Carolina Varchi, già capogruppo di FdI della Commissione Giustizia, ha commentato: “Il centrodestra compatto incassa la sua prima vittoria in questa battaglia”. L’ok – riferiscono fonti parlamentari della maggioranza – è passato con 22 voti a favore e 12 contrari.

In commissione, vi erano due proposte di legge assai simili, quella appunto di Giorgia Meloni ed una a prima firma proprio di Mara Carfagna. Si è optato per la prima. La legislazione italiana già vieta la pratica dell’utero in affitto, riconosciuto e definito come reato dalla legge 40 del 2004 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le pene previste sono la reclusione da 3 mesi a 2 anni e una multa da 600mila a un milione di euro. Il testo Meloni aggiunge semplicemente che “le pene si applicano anche se il fatto è commesso all’estero“. La proposta di legge Carfagna, invece, prevede che la legge persegua chi commette all’estero questo reato, purché si tratti di un cittadino italiano.