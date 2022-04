Un’altra anziana vittima di truffa: la tecnica usata da una “amica di famiglia” spinta ispettrice

VICENZA (ITALPRESS) – Vecchia tecnica, nuove vittime: presentarsi come una generica ispettrice, nonché amica di famiglia e con la scusa dei controlli truffare i malcapitati, soprattutto persone anziane. Il trucchetto messo in atto da una 58enne di Vicenza era andato a segno anche con un’anziana di 81 anni, di Schio, il primo aprile scorso. Entrata all’interno dell’abitazione con la scusa di dover effettuare dei controlli, la truffatrice si era fatta consegnare alcuni gioielli in oro e 1.400 euro in contanti, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Schio hanno permesso di restringere il campo della presunta autrice del colpo ad alcune sospettate, così la vittima ha riconosciuto chi l’aveva raggirata ed è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

(ITALPRESS).