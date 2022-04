Uccise un ladro in fuga, avvocato condannato a 14 anni e costretto a pagare 300mila euro e un appartamento

Una condanna pesante, a 14 anni di reclusione, per Francesco Palumbo, l’avvocato di Latina che nel 2017 uccise Domenico Bardi, il ladro di 46 anni di Napoli sorpreso dal professionista pontino mentre rubava in casa dei genitori. L’episodio era accaduto in via Palermo, a Latina, quando una banda di napoletani in trasferta si era introdotta nell’abitazione dei genitori di Palumbo, il quale era stato avvisato del furto da un sistema di sms collegati alla violazione dell’abitazione. Recatosi sul posto, Palumbo aveva poi utilizzato la pistola per allontanare uno dei ladri, che a detta dei giudici era già in fuga e fu colpito alle spalle. Nel corso della sua requisitoria il pm Simona Gentile aveva chiesto 12 anni mentre i legali dell’imputato gli avvocati Leone Zeppieri e Tommaso Pietrocarlo l’assoluzione, con la tesi dell’avvocato Palumbo sulla legittima difesa, non accolta dalla Corte.

Il ladro ucciso a Latina non per “legittima difesa”

Dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise del Tribunale di Latina, presidente Francesco Valentini, a latere Enrica Villani, ha letto la sentenza riconoscendo la colpevolezza dell’imputato che alla lettura del dispositivo non era presente. Secondo il medico legale Tommaso Cipriani Bardi è morto per un’insufficienza cardio-circolatoria e conseguente shock emorragico per i colpi di pistola, un’arma a carica multipla, che lo hanno raggiunto nella parte posteriore dell’emitorace sinistro e sono fuoriusciti nella parte anteriore del torace. Colpi esplosi mentre la vittima era di spalle, in posizione eretta e dal basso verso l’alto.

Un verdetto durissimo nei confronti dell’avvocato Palumbo

La Corte d’Assise, dopo quattro ore di camera di consiglio, ha optato però per una pena molto dura: 14 anni di reclusione. Scontato il ricorso in Appello da parte dei difensori dell’imputato. Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra 90 giorni. Nel corso del dibattimento l’avvocato Palumbo ha provveduto al risarcimento alle parti offese con 300mila euro in contanti e un appartamento.