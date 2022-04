Trump rivela: quella volta che minacciai gli alleati, se non pagate non vi difendiamo

Donald Trump rivela di aver minacciato gli alleati di non difenderli contro la Russia se non avessero aumentato i loro pagamenti alla Nato.

L’ex-presidente americano, invitato ad un evento della Heritage Foundation in Florida, ha raccontato di aver detto ai colleghi dell’epoca che avrebbe potuto ignorare l’articolo 5 sull’obbligo di difesa degli alleati in caso di attacco. E ha rivelato che, a quel punto, un altro leader straniero ha chiesto: “ciò significa che se non paghiamo non ci proteggete dalla Russia?”

“E’ esattamente quello che voglio dire“, ha replicato Trump gelando l’interlocutore.

Ma oggi il tycoon ha svelato che, in realtà, la sua era una tattica negoziale, un bluff per spingere i leader stranieri a sganciare più soldi.

“Se avessi detto, non volevo dire questo, chi avrebbe pagato?“, ha commentato. Ha poi aggiunto di essere sorpreso che queste sue parole non siano arrivate ai media.

Era risaputo che Trump avesse molto insistito sull’aumento delle spese militari da parte degli alleati e che fosse reticente a proclamare l’intenzione di rispettare l’articolo 5.

Quella di oggi è, tuttavia, la sua più esplicita ammissione di aver minacciato di ignorare quell’articolo. E arriva proprio mentre è in corso la guerra Russia-Ucraina.

Trump sembra apparentemente fare riferimento al summit Nato del 2018. L’Italia vi partecipò con Giuseppe Conte, per la Germania, Angela Merkel. Macron vi prese parte per conto della Francia e Theresa May per la Gran Bretagna.

Tuttavia la Washington Post ricorda che le fonti all’epoca descrissero un Trump meno esplicito in proposito e che avrebbe minacciato di “fare la mia cosa” in caso di mancato aumento dei pagamenti.

Alcuni lo interpretarono come una minaccia di lasciare la Nato, altri di non difendere chi non pagava.

Comunque tutti ricordano che nell’estate 2018 Trump si chiese pubblicamente se valesse la pena impegnarsi a difendere il “piccolo” Montenegro che era appena entrato nella Nato.