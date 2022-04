Toti: «Quarta dose per tutti? Non è un concorso a premi, sarà come per il vaccino antinfluenzale»

GENOVA (ITALPRESS) – «Io immagino, ma la mia è solo una suggestione, che non andremo alla quarta, quinta e sesta dose come se fosse un concorso a premi. Andremo con un richiamo stagionale per chi lo vorrà fare. Esattamente come si fa col normale vaccino antinfluenzale». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una visita agli ospedali genovesi Gaslini e San Martino nel giorno di Pasquetta. Se la quarta dose spetterà a tutti «lo devono decidere il ministero della Salute, l’Iss, Aifa ed Ema», ha precisato il governatore. Domani intanto in Liguria prenderanno il via le le prenotazioni della quarta dose per over 80 e over 60 ultra-fragili. «Speriamo che trattandosi degli ultraottantenni e degli ultra-vulnerabili abbiano attenzione per loro stessi – ha aggiunto Toti –. Chi si è vaccinato ormai per tre volte non credo abbia difficoltà ad accogliere la quarta dose come elemento aggiuntivo di protezione. Mi auguro che tutti rispondano. Che i medici di famiglia e tutti coloro che hanno la possibilità di interagire coi pazienti lo facciano consigliando di vaccinarsi al più presto», ha concluso. (ITALPRESS)