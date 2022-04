Tommaso Paradiso. a luglio parte il tour estivo (tutte le date). Prosegue lo Space Cowboy tour

ROMA (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso annuncia le date di Tommy Summer Tour 2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Prosegue intanto lo Space Cowboy tour che toccherà Milano (Teatro degli Arcimboldi) il 15-16 aprile e 4 maggio e Roma (Auditorium Conciliazione) il 21-22 e 28-29 aprile, per quattro date tutte Sold Out. Dopo aver suonato in primavera nei principali teatri italiani, Tommaso Paradiso tornerà in scena nei mesi estivi a Brescia (Arena Campo Marte, 10 luglio), Ferrara (Ferrara Summer Festival – Piazza Trento Trieste, 13 luglio), Marostica (VI) (Marostica Summer Festival – Piazza Castello, 18 luglio) Tarvisio (UD) in un esclusivo live acustico (No Borders Music Festival – Laghi di Fusine, 23 luglio), Forte dei Marmi (LU) (Villa Bertelli, 27 luglio), Follonica (GR) (Parco Centrale, 28 luglio) Francavilla al Mare (CH) (Shock Wave Festival Lungomare Tosti, 30 luglio), Monopoli (BA) (Costa dei trulli LMF Spazio Think Tank, 3 agosto), Roccella Jonica (RC) (Teatro Al Castello, 21 agosto), Marina di Ginosa (TA) (Melodye music fest Spazio Elephant Park, 23 agosto), Taormina (ME) (Teatro Antico, 26 agosto), Agrigento (Teatro della Valle dei Templi, 27 agosto) e San Benedetto del Tronto (AP) insieme a Franco126 (SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, 30 agosto).

(ITALPRESS).