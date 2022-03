Testina – Milano

Testina

Via Abbadesse, 19 – 20124 – Milano

Tel. 02/4035907

Sito Internet: www.testina.eu

Tipologia: tradizionale con spunti creativi

Prezzi: antipasti 11/13€, primi 14/16€, secondi 18/26€, dolci 7€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Il quartiere Isola propone di tutto e soprattutto non ha paura di sperimentare nuovi percorsi culinari che acuiscano ma non intacchino la tradizione. Uno di questi è Testina, una classica trattoria milanese insaporita con spezie esotiche e ritocchi moderni. Il suo menù varia infatti dai mondeghili al risotto all’ossobuco, ma al contempo offre bocconcini di vitello speziati con curcuma e poké con couscous, questi ultimi però solo per il cosiddetto “business lunch”. Nonostante le incursioni orientali ci avessero incuriosito, abbiamo iniziato la nostra cena con un cremosissimo risotto mantecato alla parmigiana, quindi con brodo di carne, burro e parmigiano, ben mantecato e insaporito con sottili fettine di petto d’oca affumicato adagiate sopra che si scioglievano in bocca, ma un po’ avanti di cottura. Panatura croccante, carne tenera e saporita, dimensione del taglio considerevole ma non eccessiva: questa era la costoletta alla milanese da noi scelta come secondo e condita con solo qualche chicco di sale rosa per regalare la giusta sapidità alla carne. Deludente la crema alla vaniglia con polvere di crumble alla mandorla, al palato più simile a un budino (fin troppo dolce) che a una crema, seguita da un caffè estratto correttamente.

AMBIENTE



Con un’ampia sala interna adornata con cimeli antichi e con un altrettanto vasto dehors – quest’ultimo conta una veranda al chiuso e una piccola area all’aperto -, Testina offre ai suoi clienti un contesto intimo, tranquillo e di stampo tradizionale.

SERVIZIO



Molto affabile e cortese. Entrambi i proprietari e lo staff condividono l’indispensabile e monolitico approccio all’ospitalità per cui non conta esclusivamente la qualità del cibo, ma la qualità di tutta l’esperienza.

Recensione a cura di: Milano de La Pecora Nera – ed. 2022 – www.lapecoranera.net

