Sorpresi in auto con cocaina, arrestata coppia in provincia di Matera

MATERA (ITALPRESS) – A Montescaglioso (Matera) i Carabinieri hanno arrestato un 55enne e la convivente 39enne con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’uomo in localit

Pianelle di Montescaglioso subito dopo aver prelevato, da un piazzale situato lungo la provinciale Matera – Montescaglioso, un involucro contenente sostanza risultata poi essere cocaina, quantificata in 101 grammi. Lo stupefacente, chiuso in una busta trasparente nascosta dietro un muretto di contenimento in cemento, era stato notato in mattinata, durante un servizio perlustrativo, dai Carabinieri che hanno subito informato i militari del Nucleo Investigativo di Matera. Nel corso del successivo servizio di osservazione, predisposto per l’occasione, il 55enne è stato notato arrivare sul posto a bordo di un’auto condotta dalla donna, sua convivente, ed entrambi poi bloccati dai Carabinieri mentre si accingevano a ripartire dopo aver prelevato la busta. La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme alla somma contante di 700 euro rinvenuta nella disponibilità della coppia.

