“Salute donna”: incontro al Cis sulla prevenzione dei tumori con medici specialisti

Giovedì 14 aprile si svolgerà presso la sala convegni del CIS via Etruria 79 alle 17,30 l’incontro SALUTE DONNA, un confronto diretto su specifiche tematiche inerenti alla prevenzione fortemente voluto da Domenico Gramazio e dal Comitato Donne 7 marzo.

Tricologia solidale e dermatologia preventiva

Il tema che verrà affrontato alla presenza di specialisti di prim’ordine riguardano la tricologia solidale e la dermatologia preventiva. A parlarne saranno la tricologa Giusy Giambertone, il dermatologo Giulio Ferranti, Patrizia La Scala di Realtà Sanitaria onlus e sdabrina Valletta, medico oltreché presidente del comitato donne 7 marzo. A presiedere l’incontro sarà Domenico Gramazio, segretario generale del Cis. Il Centro iniziative sociali è da sempre molto attento ai temi della salute e della prevenzione, punuto di riferimento di medici e specialialisti.

Le iniziative del Cis: il Premio Caravella il 21 aprile

Ma gli appuntamenti del Cis non finiscono qui. Giovedì 21 aprile, Natale di Roma, come di consueto da quando Gramazio ha rinverdito la tradizione del premio avrà luogo la settima edizione del Premio CARAVELLA TRICOLORE alla sala convegni della Fondazione Alleanza Nazionale in via della Scrofa a Roma. La commissione giudicatrice ha approvato oltre 20 personalità che nel loro campo hanno dato prova di prestigio professionale.