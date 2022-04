Roma, anziana rapinata in strada da due 20enni a volto coperto: arrestati in flagrante

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato in flagranza due uomini, di 21 e 22 anni per una rapina ai danni di una anziana in via Laurentina. Due militari liberi dal servizio li hanno bloccati mentre rovistavano all’interno di una borsa. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare la refurtiva e di contattare la vittima, rintracciata poco dopo la denuncia. A mettere a segno la rapina un uomo con il volto coperto, fuggito poi a bordo di un’auto. Gli arrestati, dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso. Uno è stato sottoposto all’obbligo di firma, l’altro agli arresti domiciliari.(ITALPRESS).