Rissa furibonda tra stranieri su un autobus a Roma: un ferito e cinque denunciati

Durante il tragitto sull’autobus Atac, da piazza dell’Indipendenza fino a piazza della Repubblica, cinque stranieri si sono resi protagonisti di una furibonda rissa, terrorizzando gli altri passeggeri. Hanno litigato azzuffandosi fino a quando il conducente del mezzo ha chiamato i carabinieri, segnalando la rissa che stava degenerando al 112. A seguito di una prima ricostruzione, pare che i cinque, tutti in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, poco prima in piazza Indipendenza, per motivi ancora non chiari, hanno cominciato a litigare per poi proseguire fino a piazza della Repubblica.

Cinque stranieri denuncati per risse e lesioni

In via Nazionale il gruppo ha continuato la lite anche all’interno dell’autobus. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno fermato i cinque stranieri: sono di età compresa tra i 19 e 30 anni e sono stati denunciati per rissa e lesioni. Uno solo di questi è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Il precedente, sempre a Roma

Le risse a bordo degli autobus sono all’ordine del giorno a Roma. Un triste rosario. Spesso sono proprio i conducenti o i controllori a farne le spese. Chiedendo documenti o intimando di mettere la mascherina e ricevendo pugni e calci. Stavolta il conducente l’ha scampata, ma pochi giorni fa andò malissimo a un suo collega aggredito. Sono stati poi individuati e denunciati a piede libero i rapinatori e vandali che lo hanno aggredito sulla linea notturna 904. Si tratta di tre ventenni stranieri – la nazionalità non è stata rivelata da parte degli organi inquirenti – ora accusati di rapina, lesioni e danneggiamento.