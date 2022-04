Rampelli: «No alla scalata made in Germany su Ita. Vogliono colonizzarci, il governo che fa?»

Rampelli: Ita fa gola alla Germania

“Questo fa capire quanto Ita (e prima ancora Alitalia) sia un partner strategico. Per chiunque capisca un minimo di politiche turistiche e di piattaforme logistiche strategiche”, incalza il vicepresidente della Camera denunciando la permanenza ai vertice di Ita di un presidente come Altavilla.

L’obiettivo è colonizzare il trasporto aereo nazionale

“Un’operazione che dimostra semplicemente che l’intenzione principale del governo è quella di svendere la compagnia aerea di bandiera. La società subentrante infatti non è stata fatta per primeggiare, ma per depredare e fare un regalo alla Germania. Altrimenti – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – si parlerebbe di quote italiane in Lufthansa o di presenza pesante dello Stato italiano in Ita. E non di una sostanziale colonizzazione per servire nel trasporto aereo il vecchio adagio Deutschland über alles”