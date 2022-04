Raiola: “Sono risorto”. Surreale morte e “resurrezione” dell’agente: “Io dato per morto già due volte”

“Sono risorto“. La vicenda surreale di Mino Raiola, 54 anni, dato per morto poco dopo le 14 di giovedì con grande cordoglio e smentita a breve giro di posta. “Lutto nel mondo del calcio. E’ morto il famoso agente sportivo, protagonista di alcune delle più importanti operazioni di calciomercato degli ultimi 15 anni. Raiola era malato da tempo”, recitavano le agenzie. Dopo poco all’Adnkronos è uscita la smentita di Alberto Zangrillo: “Sono indignato dalle telefonate di pseudogiornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”, dichiarava il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, molto irritato.

Mino Raiola, non è morto. Zangrillo smentisce il decesso

Una resurrezione lampo. “E’ in una brutta situazione ma non è morto”, dice José Fortes Rodriguez, socio del super-procuratore, all’emittente olandese Nos Sport. Smentisce, dunque, ufficialmente le voci secondo cui l’agente sarebbe deceduto dopo una malattia. Ma è interessante sapere cosa ne pensa l’interessato, Mino Raiola, che fornisce a beneficio della stampa il “suo” bollettino clinico “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, è la seconda volta in 4 mesi che mi danno per morto. Sembrano anche in grado di rianimarmi”. Questo il contenuto di un tweet apparso sul profilo ufficiale di Mino Raiola, a smentire le voci sulla sua morte.

Raiola era stato ricoverato al San Raffaele

A gennaio Raiola era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele e, secondo un tweet pubblicato sul suo profilo, era “stato sottoposto a controlli medici ordinari programmati”, senza “nessun intervento d’urgenza”. Negli stessi giorni, la stampa tedesca diffondeva notizie relative alle gravi condizioni dell’agente. Raiola, uno dei più importanti procuratori del calcio mondiale, negli ultimi anni ha legato il suo nome ad alcuni dei giocatori più noti e ai trasferimenti più ricchi del calciomercato: da Donnarumma a Haaland, da Pogba a deLigt, tanti i big che si sono affidati all’agente.