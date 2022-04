Rai Storia: anche le automobili strumento di propaganda del regime comunista sovietico

ROMA (ITALPRESS) – Le automobili: un simbolo di tecnologia, velocità, progresso, in Occidente come nei Paesi del socialismo sovietico. Trabant, Skoda, Lada: sono queste le macchine che fanno assaporare la modernità a chi vive oltrecortina, negli anni della Guerra Fredda. Per l’Urss e i suoi satelliti l’auto diventa anche uno strumento di propaganda. “Le automobili d’oltrecortina” in onda in prima visione martedì 12 aprile alle 21.10 su Rai Storia, con il commento dello storico Adriano Roccucci – propone straordinarie immagini d’epoca, per un viaggio inusuale tra le auto più iconiche dei paesi socialisti.

